KAART: Hier zijn allemaal stukjes zonnepaneel terechtgekomen

Bij de grote brand in de houthandel in Noardburgum ontploften donderdag zonnepanelen. Veel splinters werden meegenomen in de dikke rookwolken. Omrop Fryslân deed een oproep om het gebied in kaart te brengen: tot nu toe blijkt dat de delen grotendeels in de richting van Kollumerzwaag zijn gewaaid.