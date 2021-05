Optimisme op vrijdagmarkt over economie: "Feest na deze periode van ingetogenheid"

"Mensen hebben lang nauwelijks iets kunnen uitgeven, dus nu de winkels weer open gaan, doen ze dat alsnog", werd er gezegd. Een van de kooplieden was zelf ook opgetogen. "Ik heb met mijn handel 30 tot 40 procent meer omzet gedraaid, dus ik had geen reden om de hand op de knip te houden."

"Geld moe rollen"

Een van zijn collega's die kleding verkoopt, vertelde dat hij wel een lastige periode heeft gehad. "Ik heb wel een poosje op eieren moeten lopen. Maar nu we weer los kunnen, ben ik optimistisch." Voor een echte Leeuwarder was het makkelijk: "Geld moet rollen. Ik heb nog nooit de hand op de knip gehouden. Je kunt niets meenemen, toch?"

Een andere bezoeker van de vrijdagmarkt was voorzichtiger. "Mijn vriendin werkt in de horeca die nog gesloten is, dus hebben we maar de helft van het inkomen. Of dat gauw beter wordt? Eerst zien, dan geloven!"

Feest

Het optimisme was het sterkst bij de tassenman. "Ik ben heel optimistisch en denk dat er na deze periode van ingetogenheid gewoon feest uitbreekt." De poelier was nuchter als altijd: "Ik koop niet meer dan dat ik nodig heb. De vrouwen wel, maar ik niet."