Into The Great Wide Open gaat dit jaar niet door: bestuur zoekt alternatieven

De organisatie schrijft veel vragen te hebben gekregen over of het festival dit jaar wel doorgaat. "Daar kunnen we kort over zijn: de hoop op een volwaardig Into The Great Wide Open moeten we laten varen," zo laat het bestuur weten.

Alternatief

Wat de alternatieven betreft denkt de organisatie aan kunst, muziek, theater, eten, natuuer en activiteiten. "En vooral veel rust en ruimte." Wat het kan worden is dus nog niet bekend.

Vorig jaar moest de organisatie ook op zoek naar een alternatief programma: