Eigenaren afgebrande houthandel: "Ons levenswerk is verloren, maar we hebben elkaar nog"

De familie Van der Wal wordt van alle kanten gesteund. "Het is niet voor te stellen. Er gebeurt zoveel, dan zie je wat mensen voor je doen", zegt Akkelien. "We krijgen allemaal aanbiedingen, van loodsen en huizen die we kunnen gebruiken. Ik zat gisteren te janken. Niet omdat ik alles kwijt was, maar om de gouden mensen die we om ons heen hebben. Fantastisch."

De komende tijd moet het echtpaar kijken hoe het verder moet. "We hebben nu een lang weekend, dinsdag moeten we er maar weer tegenaan. Ik hoop dat het snel is afgerond met de verzekering. En dat de klanten begrijpen dat we even geen gas kunnen geven. Maar dan moeten we vooruit, ik wil niet meer achteruit kijken."