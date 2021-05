Netwerkcentrum De Klomp biedt Leeuwarders toekomstperspectief: kan niet, bestaat niet

'Kan niet, bestaat niet' is het motto van De Klomp. Het netwerkcentrum is uitgegroeid tot een breed platform waar mensen aan hun perspectief kunnen werken. Na drie jaar zijn er ook werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking bij gekomen en een winkel met gratis spullen. In maart is een project opgezet voor het opruimen van groot afval in de Leeuwarder buurten.

Vierduizend inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben inmiddels gebruik gemaakt van de diensten. Volgens coördinator Senan Hubanic is het netwerkcentrum een succes.

"Veel mensen hebben via het netwerkcentrum een toekomst gekregen", zegt Hubanic. "We hebben voor corona al negentien mensen aan betaald werk geholpen. Maar dat mensen betere vaders, moeders worden, lekker in hun vel zitten en dat ze op verjaardagsfeesten kunnen vertellen: 'Ik werk bij het netwerkcentrum', dat is het grote succes."