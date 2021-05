Ledental kaatsbond bereikt historisch dieptepunt

Vooral bij de verenigingen die die 'wilde' partijen organiseren, is nog winst te behalen. "Die wedstrijden zijn populair en er wordt fanatiek gekaatst. Maar de verbinding met de KNKB is er niet en die zou er eigenlijk wel moeten zijn."

Reduzum en Easterlittens willen graag een hoofdklassepartij

Verenigingen die graag een hoofdklassepartij willen organiseren, zijn er wel. Vorig jaar hebben Reduzum en Easterlittens dat gedaan. Normaal gesproken wordt daar niet in de hoofdklasse gekaatst, maar beide verenigingen vulden met die eenmalige wedstrijden gaten op in de agenda.

Nu vragen die twee verenigingen of ze niet vaker een hoofdklassepartij kunnen houden in hun dorpen, mogelijk via een roulatiesysteem. Sjoerd Hofstee van kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum denkt dat de hele kaatssport ervan zou profiteren. "De mannenhoofdklasse is het uithangbord van de sport. Dat geeft een stimulans aan verenigingen. Daarom is het goed voor de sport in de hele breedte."

Hoekstra begrijpt die wens maar al te goed. "Het geeft een boost aan die verenigingen. Maar het is ook lastig, want de kalender zit vol. Dat is traditioneel zo bepaald. Maar de hoofdklassepartij van Sneek is overgegaan naar de federatie en die wordt nu ieder jaar op een andere locatie georganiseerd. Dat zou in dit geval misschien ook kunnen gebeuren."