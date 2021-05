A7 bij Drachten nog uren dicht vanwege ongeluk, ook problemen op Afsluitdijk

De andere kant van de weg - van Groningen richting Heerenveen - is ook voor een groot deel dicht, maar het verkeer kan daar over de vluchtstrook.

Bij de Afsluitdijk staat het verkeer ook al uren lang stil bij Den Oever. Het verkeer stond daar in beide richtingen stil door een storing in de brug. Inmiddels is de rijbaan van Fryslân naar Noord-Holland weer open. Rijkswaterstaat weet niet hoelang de problemen er nog duren.

Door de middenberm

De vrachtwagen is door de middenberm geschoten en ligt nu over de gehele breedte van de weg. Een auto kon de vrachtwagen niet meer ontwijken. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde vrachtwagenchauffeur is een man van 61 uit Krimpenerwaard, de andere gewonde is een vrouw van 62 uit Leek.