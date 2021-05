A7 bij Drachten nog uren dicht vanwege ongeluk: "Hopelijk voor avondspits weer open"

De vrachtwagen is door de middenberm geschoten en ligt nu over de gehele breedte van de weg. Een auto kon de vrachtwagen niet meer ontwijken. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het betreft volgens de politie een 62-jarige vrouw uit Leek en een 61-jarige man uit Krimpenerwaard.

"De vrachtwagen ligt momenteel over beide rijbanen, op de vangrail", zegt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. "Eerst doet de politie onderzoek en daarna kunnen we aan de slag om de weg vrij te maken."

'Hopelijk voor avondspits klaar'

Van der Meer zegt dat Rijkswaterstaat nog uren bezig is. "Hopelijk kan de weg voor de avondspits weer open. Maar het wordt een flinke klus. We moeten met het zware materieel die kant op. De vrachtwagen weghalen gaat uren duren. Dan moeten we de vangrail repareren, want die is helemaal kapot. En dan moeten we nog kijken hoe het asfalt erbij ligt."

Vooral in de richting van Heerenveen naar Groningen staat een lange file tussen afslag 29 (Drachten-Centrum) en het knooppunt Drachten. De vertraging is groot. Rijkswaterstaat geeft verkeer richting Groningen het advies om via Leeuwarden te rijden en de N31 te nemen.