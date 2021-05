Bij de afvaloven REC in Harlingen is donderdagochtend enkele uren actiegevoerd door werknemers. Vakbond FNV is het niet eens met de importheffing die sinds afgelopen jaar op restafval uit het buitenland zit. Daardoor staan volgens FNV duizenden banen op het spel, omdat het door die belasting niet meer zo aantrekkelijk is om buitenlands afval hier te laten verbranden.