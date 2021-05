Schaatscoach Kuiper na corona klaar voor klus bij Duitse schaatsbond

Kuiper neemt samen met de Amerikaan Mueller en de Duitse bondscoach Jasch de taak op zich. Tussen 2014 en 2018 was Kuiper als bondscoach verantwoordelijk voor de selectie en coaching van langebaanschaatsers op de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Kortgeleden werkte hij als adviseur bij de Canadese bond.

Coronavirus

"De nieuwe functie was niet beslist vanzelfsprekend", legt Kuper uit. "Het speelt al sinds het einde van de winter, toen werd ik gevraagd. Maar ik kreeg corona en werd erg ziek. Dat was vervelend en ik dacht: een baan in Duitsland wordt niets. Maar ik vond het wel interessant, ik vond het wel een eer dat ze mij zagen als de persoon die ze zochten."

Klaar voor een nieuwe klus

Intussen is de coach wel weer klaar voor nog een nieuwe klus. "Ik ben blij met hoe het nu gaat, drie maanden later. Ik ben nu klaar om dit aan de pakken. Dit jaar gaat het vooral om de aanpak van de teamonderdelen. Op de lange termijn gaat het meer om het volledige Duitse schaatsen, hoe wij weer bij de volgende Olympische Spelen winst kunnen maken. Er is wat voor nodig om bij de top te horen. Het is uitdagend, maar dat is alleen maar mooi."