Gemeentes waarschuwen voor scherpe deeltjes van zonnepanelen na brand: houd vee binnen

In een groot gebied rondom Noardburgum zijn stukjes zonnepaneel gevonden, in de richting van Veenklooster, De Westereen en Kollumerzwaag. De scherpe stukken van de zonnepanelen kunnen gevaarlijk zijn voor vee. Wie de stukjes op het erf vindt, kan ze het beste met handschoenen aan in de container weggooien.

Hoe groot het verspreidingsgebied van de deeltjes is, weet burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel nog niet. "Normaal gesproken zie je dat het in de omgeving belandt bij een brand. Maar deze brand was zó heet en de rookpluim was zó groot. Het is in vier gemeenten beland."

Meldingen bij gemeente

Gemeenten roepen op om een melding op de website van Tytsjerksteradiel te doen van de scherpe deeltjes, zodat zij weten hoe groot het gebied is waar de scherven terechtgekomen zijn. Ook voor stukken die gevonden zijn in weilanden kan contact worden gezocht met de gemeente.