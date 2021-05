Gemeenten waarschuwen voor scherpe deeltjes van zonnepanelen door brand: houd vee binnen

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel waarschuwen voor scherpe scherven van zonnepanelen, die zijn vrijgekomen bij de grote brand in een houthandel in Noardburgum. In een groot gebied rondom Noardburgum zijn stukjes zonnepaneel gevonden, in de richting van Veenklooster, De Westereen en Kollumerzwaag. Boeren krijgen het advies om hun vee binnen te houden.