Noodkreet gedeputeerden: "Gooi de cultuursector zo snel mogelijk open"

Het onderscheid tussen horeca en winkels aan de ene kant en musea en podia aan de andere kant moet van tafel, vinden de gedeputeerden. Sietske Poepjes heeft samen met Michiel Rijsberman (Flevoland) en Anita Pijpelink (Zeeland) een brief geschreven aan het Rijk.

"Gemeenten en provincie kunnen niet alles"

"Gemeenten en provincies doen veel om de sector te steunen, maar kunnen niet alles", geven zij aan. "De kunst- en cultuursector is van groot belang, economisch én sociaal, voor onze gemeenschap. Daarom verdient het nu ruimte." Er zou een einde moeten komen aan de grote coronabeperkingen in de cultuur. Want kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn en de gezondheid. Daarnaast heeft de sector ook economische waarde.

Geef de sector de ruimte

"We zijn natuurlijk allemaal blij dat de coronamaatregelen langzaam minder streng worden. Alleen geldt deze nieuwe ruimte niet voor theaters of andere podia", zo schrijft Poepjes in de brief aan de regering. Volgens haar is de sector er klaar voor. Alle protocollen en werkwijzen zouden aanwezig zijn.

Toegang tot cultuur met de steun van een coronatest zou kunnen, maar voor een burger moet er wel een keuze blijven, zo schrijven de gedeputeerden.