Waar zijn de Jankes, Sijkes en Epkes? Het gaat slecht met Friese voornamen

"Als het zo doorgaat worden er over 50 jaar niet veel Friese voornamen meer gegeven." Dat zegt naamkundige Gerrit Bloothooft van Universiteit Utrecht, die donderdagavond een online lezing geeft over Friese namen. Volgens Bloothooft is het een verarming. "Het stemt tocht somber", zegt hij. Want vaak zijn het prachtige, karakteristieke namen.