"Fryslân heeft in de 'gastvrijheidseconomie' meer personeel nodig"

Nicole Offerein van Toerisme Collectief Friesland erkent dat er veel mensen uitstromen in de sector. "Maar er stromen ook weer veel mensen in. Toerisme Collectief Friesland is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en de scholen Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden. Wij willen dat jongeren in onze sector gaan werken en het leuk vinden. Dat doen we door opdrachten uit het werkveld in de scholen neer te zetten."

Volgens Offerein is dat wel een uitdaging. "Maar je ziet dat studenten het leuk vinden omdat ze direct met het werkveld in verbinding komen. De generatie is anders, men blijft niet meer voor vijf euro meer. Misschien heeft men meer vrijheid, verantwoordelijkheid en opleiding nodig. We moeten naar nieuwe wegen zoeken."