Armoede moet nog meer uit de taboesfeer om kinderen niet de dupe te laten worden

'Samen voor alle kinderen' is een initiatief van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp en stichting Jarige Job. Zij hebben gezamenlijk als doel de ruim 300.000 kinderen in Nederland die in armoede opgroeien, te helpen.

Dat is hard nodig, zegt Paula van der Veer fan stichting Leergeld Leeuwarden: "Er ligt nog altijd een groot taboe op dit onderwerp. En dat is jammer, want we kunnen mensen echt helpen."

Niet alleen gezinnen die leven van een uitkering, komen in aanmerking voor hulp, zegt Van der Veer: "Nee, als je een inkomen hebt van ongeveer 1500 tot 1700 euro, dan is het al moeilijk om rond te komen. Juist die mensen willen wij graag bereiken. "

Gemeente kan meer mensen helpen

Dat het nog steeds een taboe is, merkt men ook bij de gemeente Leeuwarden. Wethouder Hein Kuiken: "We houden ieder jaar geld over. Dat zou niet zo moeten zijn. Mensen schamen zich en dat moet niet hoeven. We hebben de opdracht die mensen niet over het hoofd te zien en ze te helpen. Daarom is dit ook zo belangrijk."