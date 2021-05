Ajax verhuurt Kik Pierie opnieuw aan Twente

Technisch directeur Jan Streuer zegt in een interview met Twentsche Courant Tubantia dat hij volgend seizoen meer van de centrale verdediger verwacht: "Hoewel ik vind dat dat hij beter kan, hebben we alle vertrouwen in hem. Hij blijft zeker. Dat is al rond met Ajax."

Twee seizoenen geleden maakte Pierie de overstap van SC Heerenveen naar Ajax. In zijn eerste seizoen wist hij niet te overtuigen en speelde hij zijn wedstrijden vooral bij de beloften van de Amsterdammers.

Daarna is besloten Pierie te verhuren aan FC Twente. Dit seizoen kwam hij tot 24 wedstrijden. Vanwege een blessure miste hij de laatste duels.