Niets meer over van houthandel na grote brand in Noardburgum

Een woning en een loods van 4.000 vierkante meter stonden helemaal in brand. Volgens de brandweer waren er geen mensen meer in het pand aanwezig. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

"Dat neemt niet weg dat het een groot persoonlijk drama is", zegt woordvoerder Iris Middel van de brandweer. De schade is heel groot.

Het blussen zou vertraging opgelopen hebben doordat er sprake was van watertekort. De lokale omroep RTV NOF meldt dat het een half uur duurde voordat er water was.

Zonnepanelen ontploffen

Verslaggever Ben de Jager was in Noordburgum. Hij verklaarde dat de brand begon in een gebouw waar hout opgeslagen ligt. Het vuur sloeg over naar een woonhuis dat daarvoor staat. Zonnepanelen die op het dak lagen, hoorde hij ontploffen.

Volgens de brandweer ging het om 600 zonnepanelen. "Die zijn verbrand", zegt Middel. "Het kan zijn dat daar zware metalen bij vrij zijn gekomen. We hebben boeren in de omgeving gewaarschuwd dat ze het vee niet in het land moeten laten grazen."