Juristen hebben onderzoek gedaan: 'Wolvenhek is juridisch mogelijk'

Juristen van advocatenkantoor Bout in Groningen zeggen nu dat de wet Natuurbescherming en de Habitatrichtlijn geen bezwaren zien in een hek om het deel van Fryslân waar veel vee in de weilanden loopt.

De wolf is in heel Europa beschermd en mag niet gedood of verstoord worden. Het plaatsen van een hek om een gebied waar op dat moment geen wolven leven, is geen verstoring, aldus de advocaten.

De advocaten wijzen er ook op dat een hek Fryslân zal nooit helemaal afsluiten. Dat kan ook niet, omdat het hek wegen en paden niet kruist. Wolven kunnen Fryslân dus altijd bereiken.