Tweede Kamer bang dat dure Lelylijn 'weer over de rand valt'

Voor de modernisering en uitbreiding van het Nederlandse spoorwegennet is de komende jaren veel geld nodig. Van alle projecten in Van Veldhovens 'Toekomstbeeld OV 2040' is de Lelylijn verreweg het duurste.

De fractiewoordvoerders van CDA, ChristenUnie, PvdA en de SP wilden van Van Veldhoven weten wat zij vindt van de noordelijke inbreng in het 'Deltaplan voor het Noorden' en wat ze daarmee gaat doen. In het rapport 'Bouwstenen voor het Deltaplan' pleiten de provincies Fryslân, Groningen , Drenthe en Flevoland voor 9,5 miljard aan investeringen in de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, in ruil voor de bouw van 220.000 woningen extra.

"Nog enkele uitwerkingsslagen nodig"

Van Veldhoven constateert dat het voorstel er ligt, maar is van mening dat er "nog enkele uitwerkingsslagen" moeten worden gemaakt. "In het plan moet met name de samenhang met de woningbouw nog verder worden uitgewerkt", zei Van Veldhoven.

Volgens de staatssecretaris is het ook nodig om geld voor de Lelylijn uit het nationaal Groeifonds te halen. Een eerste aanvraag voor de Lelylijn voor een bijdrage uit dit fonds is mislukt, omdat de plannen toen toch onvoldoende uitgewerkt waren.

Een tweede, beter uitgewerkte aanvraag maakt mogelijk meer kans, denkt de staatssecretaris. Ze voegde eraan toe dat het besluit daarover niet aan de politiek is, maar aan de volledig onafhankelijke jury van het Groeifonds onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.