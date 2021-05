Sven Kramer wordt directeur bij Jumbo-Visma: "Ik ga er niet te veel over zeggen"

Aan het begin van de maand is Kramer geopereerd aan zijn rug. De afgelopen seizoenen had hij regelmatig last van zijn rug. De ingreep zou succesvol verlopen zijn.

De stap naar manager is nog ver weg voor Kramer. Sportief is er nog wel wat te halen, zegt hij. "Eerst volgend jaar nog knallen in Peking. Daarna is er een groot afscheid in het Olympisch Stadion en dan begint mijn toekomst."