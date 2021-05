Landbouw-organisatie LTO: Schieten op de wolf kan wel

Vooral in de omgeving van Heerenveen hebben boeren grote zorgen over de wolf, zegt Van der Ploeg, omdat er bij Ketlik een wolf is gezien.

"Ze zijn erg ongerust. Als je 's ochtends naar het vee gaat, weet je niet hoe het er zal zijn."

De wolf is vogelvrij

Eerder werd duidelijk dat er boeren zijn die geld willen geven aan een jager die het beest doodschiet. Het zou om duizenden euro's gaan.

Volgens de Jagersvereniging in Fryslân is het onzin dat de jagers achter de wolf aan zitten, om dat de wolf een beschermde diersoort is.