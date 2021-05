Schipper over alternatief SKS: "Ik hou mijn hart vast bij harde wind"

'Skûtsjeskipper' Pieter Meeter begrijpt dat er een alternatief nodig is, maar werd niet wild enthousiast van de plannen. Daarom vier vragen aan de schipper van het enige particuliere skûtsje uit de vloot.

Pieter, wanneer er niet als vanouds gezeild kan worden, moet je een week lang in actie op het Slotermeer. Heb je daar zin in?

"Ik ben geen spelbreker, dus als we bij Sloten gaan zeilen doen wij uiteraard mee. Dat zal wel met gemengde gevoelens zijn, want het voelt niet als een echt SKS-kampioenschap. Maar ja, vorig jaar is er ook niet gezeild, en dan snap ik best dat je alternatieven moet bedenken. Al ga ik er voorlopig nog vanuit dat we gewoon op de ouderwetse manier op verschillende locaties om de titel gaan zeilen."

Als het plan B wordt moet je een week lang in een bubbel. Lukt dat?

"We hebben laatst een vergadering gehad met alle schippers. Daarin werd er gesproken werd over vooraf testen. Toen heb ik gezegd dat ze mijn deelname konden afschrijven, want deze jongen doet geen stok in zijn neus. Toen zei de SKS dat ze wellicht een machine hadden waarin je kon blazen als test. Nou ja, blazen heb ik genoeg in mijn leven gedaan, dus dan wordt het anders, haha."

Zes dagen in actie op het Slotermeer. Tevreden met de locatie?

"O nee, hou op! Ik vind het echt het slechtste scenario dat er bestaat. Maar dit is de enige plek zo'n beetje waar de overheid akkoord mee gaat geloof ik. Het meer is veel te ondiep. Dat is geen probleem met stil weer. O wee als we harde wind krijgen, dan hou ik mijn hart vast. Ik had veel liever op de Tsjûkemar gezeild als alternatief."

Moet je eigenlijk wel willen zeilen als het niet kan zoals in andere jaren?

"Als we heel eerlijk in de spiegel kijken, moet je het inderdaad niet willen. Maar we zijn ook allemaal zeilers, we willen toch graag zeilen. Het is een hele moeilijke afweging, want er zijn geen winnaars bij dit alternatief, alleen maar verliezers. Dus ja, als het moet, dan moet het, maar niet van harte."