Súdwest-Fryslân wil waterwoningen bouwen in Sneker woonwijk Houkepoort

In het bestemmingsplan dat eerder op tafel lag was een 25-meter hoge woontoren opgenomen, waarin 15 appartementen zouden komen. Maar nu duidelijk is geworden dat daar niet genoeg animo voor is, onder andere 'vanwege het hoge aanbod van appartementen in Sneek', komt de gemeente met een voorstel voor de bouw van deze waterwoningen.

De experimentele woningbouw waar nu naar wordt gekeken, past volgens Súdwest-Fryslân goed bij de waterrijke woonwijk en heeft bovendien minder impact op de omgeving, omdat de waterwoningen het uitzicht en de privacy minder aantasten.

Het college van burgemeester en wethouders wil graag weten hoe de bewoners van Houkepoort denken over de nieuwe bouwplannen. Binnenkort gaan ze hierover in gesprek met de bewoners.