VIDEO: Friese scholen moeten creatief zijn: examens in ijshal en de kerk

Scholen die examens afnemen bedenken creatieve oplossingen voor de anderhalvemeterregel. Daarom wijken sommige scholen in Leeuwarden dit jaar uit naar bijzondere locaties. Zo zitten leerlingen van Mariënburg in Leeuwarden op de ijshockeybaan van de Elfstedenhal en zijn de examenkandidaten van het Beyers Naudé te vinden in een kerk. Achterin stadskerk De Wijngaard staan tafeltjes en stoelen opgesteld op anderhalve meter van elkaar, om veilig te kunnen werken.