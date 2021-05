Blijdschap op eerste dag versoepelingen: "Maar ook een beetje zenuwachtig"

Afgelopen nacht zijn de nieuwe coronaversoepelingen ingegaan. De sportscholen zijn weer open, muziekonderwijs kan weer van start gaan en je kunt langer op het terras zitten. Dat kan nu van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Dat zorgt voor veel blijdschap bij de ondernemers en werknemers, behalve bij de sauna's. Daar is de teleurstelling groot. Ook zij wilden graag open, want het water staat ze aan de lippen, maar ze zitten nog even in de wachtkamer.