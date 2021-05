Johan Veenstra gaat Zilveren Anjer 'moederziel alleen' ophalen vanwege corona

Veenstra krijgt de prijs op 4 juni in het Paleis op de Dam in Amsterdam uit handen van Prinses Beatrix. Hij wist al sinds 20 januari dat hij dit jaar de Zilveren Anjer zou krijgen. Op een paar familieleden en goede vrienden na moest hij het geheim houden.

Misverstand

Toen hij werd gebeld door het Bernhard-Cultuurfonds dacht hij eerst dat ze geld moesten hebben. "Ik ben lid van een heleboel goede doelen. Die hebben de vreselijke gewoonte om je iedere keer te bellen om te vragen of je meer geld wilt geven. Toen zei die vrouw: ik wil u even vertellen dat u een Zilveren Anjer krijgt."

Hij erg blij met de Anjer. "Een heel grote erkenning voor al het werk dat ik in vijftig jaar heb gedaan. En het gaat maar door. Ik kreeg eerst de Rink van der Velde-prijs vorig jaar voor mijn laatste boek, en toen werd ik ereburger van Weststellingwerf."

"En dan nu een Zilveren Anjer. Het zijn niet te vergelijken onderscheidingen en prijzen, maar ze zijn voor mij allemaal even belangrijk."

Normaal een delegatie van dertig mensen, nu niemand

Hij vindt het jammer dat hij in coronatijd geen feestje kan geven. "Anders had ik dertig mensen mogen meenemen naar het Paleis op de Dam en nu niemand. Ik ga er moederziel alleen in de trein naartoe."

Eerst was er nog sprake van dat de officiële aangelegenheid digitaal zou plaatsvinden. Veenstra is toch 'waarachtig blij dat dat niet het geval is."