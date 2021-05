VIDEO: Mogelijk oudste loopfiets van de wereld moet betere plek krijgen

Eén van de mogelijk oudste fietsen ter wereld is teruggevonden in de gemeente Waadhoeke. Het is een ligfiets, mogelijk uit het jaar 1818. Oud-fietsverkoper Marcus van der Woude ontdekte de collectie van acht fietsen van de Franeker Jan Nicolaas Jellema uit de 19e eeuw. Ze staan momenteel te verwaarlozen en dat moet anders, vindt Van der Woude. Hij komt binnenkort met een plan voor de gemeente om de fietsen een betere plek te geven.