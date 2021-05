Sjoukje uit Dokkum verzorgt de kapsels van artiesten op het Eurovisie Songfestival

Haar taak is het van artiesten en dansers het kapsel op orde te brengen. Kortom, van een ieder die moet optreden. Sommigen hebben zelf een haarstyliste meegenomen, maar de meesten niet "en dan komen ze bij ons", vertelt Sjoukje.

Hoe de kapsels moeten zitten is vooraf besproken. De kapsters in Ahoy volgen dat voorbeeld. "Het kan ook voorkomen dat een artiest compleet iets anders wil en dan moeten we het aanpassen Daar komen we ook wel weer uit."

De eerste zenuwen zijn nu wel voorbij voor Sjoukje. Het is werk en daarop concentreert ze zich. Tijdens de eerste halve finale stond ze naast het podium. Ze deed de laatste controle van de kapsels voordat de artiesten op moesten.