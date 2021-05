Jubileumeditie Admiraliteitsdagen opnieuw met een jaar uitgesteld

"Hoewel de kans bestaat dat er in september weer mogelijkheden zijn voor festivals, zijn de onzekerheden te groot voor ons vierdaags evenement met 100.000 bezoekers", zegt voorzitter Jan Michiel van der Gang.

"Ook zorgt de onzekerheid rondom de regelgeving ervoor dat we ons nu niet goed kunnen voorbereiden. De kracht van de Admiraliteitsdagen is dat het een gratis toegankelijk festival voor iedereen is, en dat lijken we ondanks de versoepelingen niet waar te kunnen maken."

Moeilijk besluit

De voorzitter noemt het een heel moeilijk besluit. "Emotioneel gezien wil je dit niet, maar rationeel gezien weet je dat het het enige juiste is", zegt Van der Gang.

De organisatie voelt zich gesteund door de 'ongekende betrokkenheid' van de sponsoren, vrijwilligers en bezoekers van de Admiraliteitsdagen.

"We beseffen allemaal dat juist een festival als het onze voor verbondenheid kan zorgen in de samenleving, na een lastige periode voor iedereen. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze jubileumeditie alsnog gevierd gaat worden, op een goed moment, in goede gezondheid", aldus Van der Gang.