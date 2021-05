'Dames van de Weaze in financiële problemen door coronasluiting'

Het was leeg, op de Weaze. Veel vrouwen waren naar huis, naar het buitenland. De meesten komen Sesseler uit Roemenië, Hongarije of Bulgarije. Hij zag "veel stress en ellende" in de afgelopen tijd.

"Het was moeilijk. Veel dames hebben financiële problemen gekregen. Het was moeilijk om steun te krijgen. De gemeente heeft een potje vrijgemaakt, dat kwam net op tijd, maar we zijn blij dat we weer aan het werk kunnen."

Andere ondernemers keken er vreemd van op, toen ze hoorden dat sekswerkers weer los mochten. "In de horeca mogen we alleen de buitenterrassen nog gebruiken. Dit begrijpen we niet helemaal", zei horecaman Melle Bakker.