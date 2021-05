Sauna's mogen nog niet open: "Negen maanden van de lucht leven"

Grote teleurstelling

Voor Eric Humme van sauna De Leeuwerikhoeve in Burgum is het een grote teleurstelling. Vorig jaar mochten ze na de verplichte periode van coronasluiting tegelijkertijd weer beginnen met de zwembaden en de sportscholen, en nu niet.

Het is frustrerend, omdat drukbezochte locaties zoals voetbalstadions wel open mogen en er wordt niet wordt ingegrepen als alles niet helemaal volgens de regels gaat. In sauna kunnen de gasten wel 10 meter uit elkaar zitten, zegt Humme, en is het geen probleem de afstandsregels aan te houden.

Negen maanden dicht

Zijn sauna in Burgum is alles bij elkaar opgeteld negen maanden gesloten. Er zijn wel financiële compensatieregelingen van het Rijk waarop ze een beroep kunnen doen. maar het is tegelijkertijd ook ondernemersrisico en "negen maanden van de lucht leven. Ik heb er geen woorden voor", zegt Humme.

Op 9 juni weer open

Naar alle waarschijnlijkheid gaan de sauna's op 9 juni weer open. Humme hoopt nog iets eerder. Gelukkig is zijn personeel bereid om klusjes te doen. Het blijft triest dat het nu nog zo uitgestorven is, aldus de eigenaar van de sauna in Burgum.