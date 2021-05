Horeca kampt met personeelstekort: "Gelukkig hebben we Klaas"

"Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die per direct kunnen beginnen, ook met het oog op het verruimen van de terrastijden", zegt Visser. De terrassen mogen nu om zes uut 's ochtends open, en om acht uur 's avonds moeten ze weer dicht.

Luxeprobleem

Visser werkt voor personeelszaken bij WestCord Hotels. Eigenlijk is het een luxeprobleem, zegt ze, al gebruikt ze liever het woord 'uitdaging'. "Dat is hoe wij er naar kijken. Absoluut."

"Echt waar, we zijn zo gelukkig en blij dat we weer kunnen doen wat we het leukste vinden. Liever dit dan dat we dicht zijn."

'Alles hebben we gedaan'

In hotel De Gulden Leeuw in Workum hebben ze dezelfde uitdagingen, zegt eigenaar Antje Bangma. "Het was heel moeilijk."

"Advertenties in kranten, online, we hebben alles gedaan om mensen te vinden." Vooral in de keuken was dat 'problematisch', zegt Bangma.

"Gelukkig hebben we Klaas. Die is freelance-kok, en hij is nu een paar dagen per week bij ons."

'Het is hard werken'

In de grote hotels ois het ook lastig om keukenpersoneel te vinden. "Tekorten zijn er zeker", zegt Visser.

"Het is hard werken, maar je krijgt er veel voor terug", zegt ze, "maar als je passie hebt voor koken is dit mooiste baan die je kunt bedenken."

Ze richt de blik al op de zomer. Dan zijn er nog meer mensen nodig, vooral op de Waddeneilanden.