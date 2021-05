Enige schrijver in het Stellingwerfs krijgt Zilveren Anjer van Prinses Beatrix

De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig en onbetaald inzetten voor de cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Tot aan zijn dood in 2004 reikte Prins Bernhard de onderscheidingen uit. In 2005 nam Prinses Beatrix deze taak over.

De Anjers gaan dit jaar naar Barend van Benthem, Janine en Joop van den Ende en Johan Veenstra. Van Benthem krijgt de Anjer voor zijn kennis van Nederlands tafelzilver. De Van den Endes zetten zich al jaren in voor theater, muziek en kunst.

Van belang voor streekliteratuur

Veenstra schrijft in het Stellingwerfs. "Hij is daarmee van belang voor de ontwikkeling van literatuur in het Stellingwerfs en van streekliteratuur in het algemeen", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht.

De laatste keer dat er een Zilveren Anjer naar een Fries ging, was in 2017. Toen ging de prijs naar Pieter Breuker voor zijn onderzoek naar sportgeschiedenis in relatie tot kunst, taal en cultuur.