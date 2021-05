Friese fotograaf wil na 26 jaar geen foto's meer maken voor Dagblad van het Noorden

De twee grote Belgische uitgeverijen DPG Media en Mediahuis, die bijna alle kranten en tijdschriften in Nederland in handen hebben, betalen steeds minder voor de foto's in de kranten. "De hoofdredactie beslist om er geen budget meer voor vrij te maken, maar de krant vol te zetten met amateurkiekjes. Vooral in de regionale journalistiek is er een kaalslag", vertelt Boxem.

Journalisten met smartphone zorgen voor de foto's

"Dan is het heel pijnlijk als je iedere dag ziet dat 60 tot 70% van de beelden in de krant wordt gemaakt door journalisten met een smartphone. Dat is een zorg en een irritatie. En dat wilde ik niet meer."