Sportschool wil geen minuut langer wachten: open om middernacht

Er gelden nog steeds regels in de sportschool, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo mogen er niet meer dan 30 mensen komen. Midden in de nacht zat de sportschool bijna vol.

'De sfeer helpt je vooruit'

De mensen die er waren, zijn blij dat ze weer los kunnen. "Ik wilde er meteen bij zijn", zegt één van hen. "Je kunt thuis wel wat doen, maar hier heb je de apparaten, en een bepaalde sfeer. Dat helpt je vooruit."

Eén van de sterkste mensen van de wereld werkt in deze sportschool: Jitse Kramer. Hij was niet ingeroosterd, maar kwam wel even langs, ook al was het midden in de nacht. "Geweldig dat de deuren weer open zijn", zegt hij.