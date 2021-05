SKS heeft alternatief voor kampioenschap: zeilen op Sleattemer Mar

Het liefst neemt de commissie zo laat mogelijk een besluit over het wel of niet doorgaan van het kampioenschap. "Hoe langer je wacht, hoe soepeler de maatregelen worden", zegt SKS-voorzitter René Nagelhout. "Ik zou zelf het liefst zo lang mogelijk wachten, maar je moet ook planningen maken. Dus begin juni moet er meer duidelijk zijn."

Zeilen op Sleattemer Mar

De SKS gaat ervan uit dat er eind juli wel meer mogelijk is. In eerste instantie wilde de commissie als alternatief een week lang twee keer zeilen op de Tsjûkemar. "Dat is het mooiste water voor de zeilers, maar we liepen daar toch tegen wat problemen aan qua organisatie. Daarom nemen we nu de Sleattemer Mar als uitgangspunt."

Voor de scenario's heeft de SKS een testprotocol klaarliggen, om er zeker van de zijn dat mensen niet met een coronabesmetting op een skûtsje stappen. Daarbij krijgt de organisatie de hulp van een bedrijf uit Heerenveen, dat gespecialiseerd is in het afnemen van testen. "Dat bedrijf heeft zichzelf gemeld", vertelt Nagelhout. "Ze willen ook graag dat het doorgaat. Het testen zal wel wat kosten, maar dat komt wel goed."