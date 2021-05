Coalitie in Ooststellingwerf heeft weer een meerderheid: GroenLinks komt erbij

Het besluit om bij de coalitie te komen is genomen in een vergadering met de fracties van GroenLinks, CDA, Ooststellingwerfs Belang en de PvdA. "Alle raads- en commissieleden van die fracties spraken zich positief uit over de voorgenomen samenwerking", melden de partijen in een verklaring.

GroenLinks was het vaak eens met college

Een aantal fracties beschouwden GroenLinks als 'gedoogpartner'. Dat zat bij de partij niet lekker, omdat dat niet het geval was. De partij vond wel dat het college het raadsprogramma vak goed uitvoerde, vooral bij onderwerpen die de partij zelf belangrijk vindt. Dan gaat het om duurzaamheid, inclusiviteit en het bevorderen van gelijkheid.

GroenLinks nam daarom zelf het initiatief om in gesprek te gaan over deelname aan de coalitie. De andere coalitiefracties zien dat wel zitten. De coalitie was de meerderheid kwijtgeraakt nadat enkele raadsleden zich hadden afgesplitst. Met GroenLinks, CDA, Ooststellingwerfs Belang en PvdA heeft de coalitie nu 11 van de 21 zetels. "Wij zullen hier allemaal van profiteren", staat in de verklaring. "De vaak bekritiseerde minderheidscoalitie behoort nu tot het verleden."

Geen nieuwe wethouder

De nieuwe coalitiepartij levert geen eigen wethouder. De fractie voelt zich door alle wethouders vertegenwoordigd, vooral door PvdA-wethouder Fimke Hijlkema. "Daar wethouder Hijlkema veel onderdelen in haar portefeuille heeft die GroenLinks aanspreken zal wethouder Hijlkema op deze specifieke onderdelen GroenLinks ook vertegenwoordigen."