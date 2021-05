Achtkarspelen krijgt 'pluim' voor inzet voor de Friese taal

Volgens de Ried fan de Fryske Beweging blijft het Fries taalbeleid in veel gemeenten beperkt tot mooie woorden, zonder praktische invulling. Achtkarspelen laat zien dat dat anders kan. "Met een inspireren taalbeleid en door het gebruiken van het Fries op verschillende gemeentelijke niveau's te stimuleren en zichtbaar te maken.

Inburgering van het Fries

Achtkarspelen heeft het compliment van de raad concreet te danken aan twee recente acties. De gemeenteraad vraagt aan de regering in Den Haag om Rijksgeld beschikbaar te stellen voor de inburgering van statushouders. Burgemeester Brouwer schreef in zijn brief dat de inwoners van Achtkarspelen voor het grootste deel Friestalig zijn, en dat het daarom goed zou zijn dat de nieuwe inwoners van de gemeente het Fries ook verstaan.

Het ministerie ging daar niet in mee, omdat het Fries niet binnen de wet van inburgering valt. Maar de Raad van de Friese Beweging prijst Achtkarspelen wel dat ze op zo'n manier de integratie van statushouders wilden bevorderen en tegelijk recht wilde doen aan het Fries.