Man uit Oosterwolde spuwt politie in het gezicht: "Nu heb je covid"

Door iemand in coronatijd in het gezicht te spuwen, heeft de man uit Oosterwolde zich schuldig gemaakt aan mishandeling, was het oordeel van rechter Gustaaf Wijnands dinsdag. Verder had de verdachte geroepen dat hij de politie zou doodmaken, zou het pistool afpakken en ze neer te schieten. Bovendien had hij geprobeerd om een politie een kopstoot gegeven.

Aangehouden na inbraak

De politie werd begin deze maand opgeroepen omdat de verdachte met alle geweld een huis binnen te komen aan de Brink in Oosterwolde. Hij had de voordeur al ingetrapt toen de politie aankwam.

Op de zitting zei de verdachte dat hij er niets meer van weet. Hij heeft zo nu en dan last van psychoses. Hij had er die dag ook een. Verder neemt hij antidepressiva, en in combinatie met alcohol kan dat snel verkeerd aflopen. Een alcoholtest wees uit dat hij die dag gedronken had.

Celstraf en behandeling

De rechter heeft de man drie weken cel gegeven, plus drie weken onder voorwaarde. Verder moet er een behandeling ondergaan voor zijn alcoholgebruik, omgaan met agressie en meewerken aan alcoholcontroles. Hij komt onder toezicht van de reclassering. Bovendien moet hij een werkstraf van vijftig uur, die hij eerder al eens voorwaardelijk kreeg, nu toch uitvoeren.