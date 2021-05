Operatie Fryske flagge: Hester Knol komt beetje bij beetje weer dichterbij Fryslân

Oldenburg is de nieuwste in een hele rij van plaatsen waar ze gewoond heeft. Ze is recent uit Hamburg verhuisd. De laatste dozen moeten nog worden uitgepakt. "We hebben nu een vrijstaand huis, voor het eerst in ons leven", vertelt ze. "Met een tuin, dus dat is heerlijk."

Hester werkt voor een bedrijf in Berlijn. Dat is niet om de hoek, maar de verbinding tussen Hamburg en Berlijn is goed. Maar vanwege het coronvirus werkt ze al een tijd thuis. "Ik ben productmanager voor een bedrijf dat een app ontwikkeld heeft voor valpreventie. Om te voorkomen dat oudere mensen vallen. Ik ben zelf bewegingswetenschapper, dus dit past er goed bij."

Via Groningen naar het buitenland

In haar jeugd woonde Hester in Easterein, Goutum en Leeuwarden. Daarna ging ze voor haar studie naar Groningen. In totaal heeft ze daar zo'n 6,5 jaar gezeten. Toen begon het buitenlandse avontuur, eerst naar Marseille.

"Het reizen heeft mij altijd wel getrokken", zegt ze. "Ik heb aardig wat gezien van Europa en de wereld. In 2013 ben ik voor mijn werk in het buitenland beland, in Marseille dus. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen in Nederland."