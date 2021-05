Gemeenten kijken stiekem mee op social media: hoe, waarom en mag het wel?

Er is informatie binnengekomen van 196 mensen uit 156 gemeenten. Van de ambtenaren die zijn ondervraagd, zegt 95 procent dat hun gemeente aan online monitoring doet. Willem Bantema is een van de onderzoekers. We leggen hem vijf vragen voor:

Zijn er Friese gemeenten bij betrokken?

"Ja, daar ga ik wel vanuit. Gezien de grote hoeveelheid deelnemende gemeenten zullen er vast ook Friese gemeenten hebben meegedaan, die ook het beeld herkennen dat wordt geschetst."

Hoe volgen ze mij?

"Op verschillende manieren. Over het algemeen maken ze gebruik van monitoringstools, daar kunnen ze trefwoorden invoeren, bijvoorbeeld over demonstraties of over rellen. Maar daar kun je ook namen invoeren van individuele burgers." Op de vraag of je via Facebook en Twitter in de gaten wordt gehouden, zegt Bantema: "Ja, sociale media, het kan ook nog een iets breder zijn." Een op de zes gemeenten heeft aangegeven nepaccounts te gebruiken om burgers te volgen.

Mogen gemeenten dat doen?

"Nee, dat zijn bijvoorbeeld besloten groepen, dan kies je ervoor om met elkaar in een groep te zitten met bijvoorbeeld Cambuursupporters. Als je dan als gemeente daar aanwezig bent onder een valse naam, dat mag niet, want dat kan je als inwoner ook niet verwachten, je weet dan niet dat de gemeente erbij zit. De politie mag dat ook niet doen."