Vertalers hebben na anderhalf jaar 9 van de 50 bijbelboeken klaar: 'Vrij, maar goed'

Volgens voorzitter Lútsen Kooistra van het gezelschap is dat waar het nou net om gaat bij de nieuwe Friese bijbelvertaling. Meer dan 40 jaar geleden na de vertaling van 1978 werd het volgens hem hoog tijd voor een nieuwe vertaling. "In de vorige vertaling staat het woord 'njirrebrod' voor 'addergebroed'. Maar wie weet nu nog wat njirrebrod is?"

Kooistra is er niet op tegen om het mooie woord 'njirrebrod' weer te gebruiken, maar dan bij voorkeur met toelichting. "Over zulke zaken hebben de vertalers onderling discussie, en dan kom je tot iets moois." Uitgangspunt is om te proberen om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke talen te blijven.