Marrit Steenbergen heel blij met zilver, maar "het gat met goud was wel heel klein"

"Natuurlijk ben ik heel blij met de medaille, zilver is altijd heel mooi. Het is lang geleden dat ik in een EK-finale heb mogen staan", vertelt Steenbergen vanuit het Hongaarse Boedapest, waar deze week het EK plaatsvindt.

Toch baalt ze ook wel een beetje: "Maar het gat met goud was wel heel klein, dus dat is wel jammer dat we dat net misgrijpen." Groot-Brittannië eindigde slechts 0,12 seconde voor de Nederlandse dames.

Steenbergen sneller in voorrondes

Bij de voorrondes was Steenbergen net iets sneller dan 's avonds in de finales. "Dat was wel jammer. Daar baal ik wel van, want ik had harder willen zwemmen dan in de ochtend."

De oorzaak van de langzamere finaletijd was volgens de 21-jarige zwemster de 'overnametijd'. Dat is de tijd tussen het aantikken van de ene zwemster en het afspringen van het startblok van de opvolgster. "'s Ochtends was dat 0,2 seconde en in de finale 0,4. Dat is het verschil van die twee tienden die ik 's avonds langzamer was."