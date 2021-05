'De zoektocht naar pake': Haarlemmer zoekt oorlogsverleden in Oudega

In het laatste jaar van de oorlog is het meeste gebeurd, zo bleek. "Het is een reconstructie. Omdat er zo weinig verhalen uit de familie bekend zijn, probeer ik het leven van opa op te tuigen."

Van Noort zoekt hulp

Daar kan Robert Jan nog wel wat hulp bij gebruiken. Hij zoekt met name verhalen uit de omgeving van Oudeg, Gaastmeer, Abbega, IJlst en Nijezijl. "In al die dorpen moet mijn opa actief zijn geweest. Misschien weten mensen nog namen van onderduikers of evacuees. Of kennen ze verhalen over wat er bij razzia's gebeurd is."

Specifiek is hij nog op zoek naar hoe het met twee vrouwen afliep. "Ank Haagsma en Tine Zijlstra. Haagsma was verloofd met een jonge uit Abbega: Jacob Wilbers. En Tine Zijlstra uit Sneek was koerierster en de vriendin van Johannes Wissink. Beide mannen zijn gefusilleerd door de Duitsers. Wat beide vrouwen betreft loopt mijn spoor dood."