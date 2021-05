Door corona getroffen kunstenaars vieren gratis vakantie bij Kollumerpomp

Een van de gasten is Talia Stone uit Amsterdam. Zij is schrijfster en gaf ook rondleidingen aan toeristen in de hoofdstad. Door corona is haar inkomen echter volledig verdwenen.

Goed terecht

Dat ze nu voor vakantie terecht kan op It Dreamlân, doet haar wel goed. "Het is echt fantastisch. Je bent lekker buiten en op dit moment werkt het weer nog redelijk mee. Het is een mooi initiatief. Ik ben er nu echt even helemaal uit."