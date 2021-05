Friese begroting door de helft, maar geld voor Thialf blijft 'noodzakelijk'

De komende jaren gaat de begroting terug van ruim 550 miljoen euro in 2021 naar zo'n 310 miljoen euro in de jaren erna. Dat meldt de provincie. Gedeputeerde Staten wil niets meer doen wat niet onontkoombaar, niet uit te stellen en onvoorzien is, of wettelijk verplicht.

Nog wel geld voor Thialf

Een van de zaken waar de provincie nog wel in investeert, is het ijsstadion Thialf. Daar gaat vanaf nu meer dan een half miljoen euro per jaar heen, als het aan het provinciebestuur ligt. De Statenleden moeten er nog wel over stemmen.

Eerder concludeerde een onderzoekscommissie dat Thialf niet overeind te houden is zonder steun van de overheid.