Aantal nieuwe besmettingen in Fryslân loopt verder terug

Gemiddeld zijn er de afgelopen week iedere dag 145 besmettingen vastgesteld. Dat is het laagste gemiddelde sinds 11 december. Precies een week geleden lag het gemiddelde nog op 159.

De meeste nieuwe besmettingen zijn dinsdag gemeld in de gemeente Leeuwarden (35), gevolgd door Súdwest-Fryslân (24) en Weststellingwerf en De Fryske Marren met ieder 16.

Een ziekenhuisopname

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er is één persoon met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van de gemeente Leeuwarden.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):