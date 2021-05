Belvédère brengt thematentoonstelling met werken Jan Mankes

De expositie, met de naam 'Jan Mankes, de dieren en de ziel der dingen', zou eigenlijk vorig jaar zijn. Toen was het honderd jaar geleden dat Mankes overleed. Vanwege de coronamaatregelen kon het toen niet doorgaan. Met de versoepelingen voor de deur komt het museum nu wel met de expositie.

Centraal staan de dieren in het oeuvre van Jan Mankes. Dat was een van zijn favoriete onderwerpen.

Niet alleen werk uit Friese jaren

Mankes woonde zes jaar lang vlakbij het museum. In de collectie van Belvédère is het werk uit zijn 'Friese jaren' ruim vertegenwoordigd, maar in deze tentoonstellingen zitten ook bruiklenen van andere musea en particulieren.

De expositie is van juni tot en met september.