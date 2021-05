Zorgbelang Fryslân doet onderzoek naar de gevolgen van corona in de zorg

"We zetten in op kwalitatief onderzoek, gaat echt om de verhalen en ervaringen van mensen. Dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn," legt de directeur uit.

Wat voor invloed hebben de coronamaatregelen op het dagelijk leven, voelen mensen zich eenzaam, maken ze zich zorgen of ze nog wel de zorg krijgen die ze nodig hebben? Dit soort singen wil Zorgbelang Fryslân weten.

Aanpassingen in de zorg

Met de resultaten moeten er concrete voorstellen komen voor zorgbeleid. Zorgbelang Fryslân opereert als een schakel tussen gemeenten, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en mensen die zorg ontvangen. "Een onderzoeksteam analyseert de uitkomsten, dat moet weer tot beleidsvoorstellen en aanpassingen in de zorg leiden," vertelt De Vrij.

Ervaringen

Er is al een kleine pilot geweest. "Daar is al van alles uitgekomen. Mensen zijn veel thuis, communicatie met zorgverleners verloopt niet altijd goed, de informatie vanuit de overheid is niet altijd consequent. En de invoering van looproutes betekent dat mensen met een beperking bijvoorbeeld een stuk moeten omlopen, wat niet altijd mogelijk is. Maar er komen ook positieve ervaringen: sommige mensen zijn een groentetuin begonnen, huisartsen overleggen goed met mensen over een opname."

Het project heeft de naam 'Patiënten spreken zich uit' gekregen. Er is een onderzoeksteam dat tientallen mensen gaat interviewen, maar mensen kunnen hun verhaal ook kwijt via de website.